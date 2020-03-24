В Московской области сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего жителя Орехова-Зуева, подозреваемого в совершении кражи.
"Злоумышленник вместе со своим знакомым зашли в один из магазинов, положили в корзины 11 бутылок элитного алкоголя, шоколад и попытались скрыться.
Продавцы попытались помешать нарушителям. Но тем удалось сбежать с украденным товаром", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых задержан, второй находится в розыске.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.