Российские самолеты в небе над Японским морем - видео от Минобороны

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана.

полет над Японским морем

Видео девятичасового полета над нейтральными водами опубликовало Министерство обороны России.

На кадрах видно, что российские самолеты сопровождали японские истребители F-2 ВВС.

В пояснении к видеоролику Минобороны пояснило, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.