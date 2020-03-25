Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана.
Видео девятичасового полета над нейтральными водами опубликовало Министерство обороны России.
На кадрах видно, что российские самолеты сопровождали японские истребители F-2 ВВС.
В пояснении к видеоролику Минобороны пояснило, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
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