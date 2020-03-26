В четырех регионах ЗВО созданы группировки для проверки готовности к ЧС

В четырех регионах Западного военного округа создаются группировки сил и средств для проверки готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации в связи с угрозой распространения вирусных инфекций.

В Санкт-Петербурге в период с 25 по 28 марта будут проверять:

органы военного управления;

воинские части ЗВО и ЦВО;

воздушно-космические силы;

ракетные войска стратегического назначения;

войска радиационной, химической и бактериологической защиты;

инженерные войска.

"Также будет осуществляться проверка организаций медицинского обеспечения", — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Кроме того, будут проверены возможности доставлять в удаленные районы необходимую помощь воздушным и железнодорожным транспортом.