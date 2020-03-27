На аэродроме в Саратовской области экипажи военно-транспортной авиации отработали задачи по подготовке к перевозке подразделений РХБЗ защиты, принимающих участие в проведении военных учений по борьбе с коронавирусом.
Экипажи отработали нормативы погрузки автомобильной и спецтехники, личного состава подразделений РХБЗ.
В учениях приняли участие около десяти самолетов Ил-76.
Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
Специалисты в области вирусологии надсмехаются над тем, какой масштаб приобрела паника вокруг коронавируса нового типа.