В Саратовской области прошли учения экипажей военной авиации

На аэродроме в Саратовской области экипажи военно-транспортной авиации отработали задачи по подготовке к перевозке подразделений РХБЗ защиты, принимающих участие в проведении военных учений по борьбе с коронавирусом.

Экипажи отработали нормативы погрузки автомобильной и спецтехники, личного состава подразделений РХБЗ.

В учениях приняли участие около десяти самолетов Ил-76.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России