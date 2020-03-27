МВД РФ временно приостанавливает прием граждан из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения COVID-19 Министерство внутренних дел России с 27 марта 2020 года временно приостанавливает личный прием граждан.

Граждане могут направить свои обращения в письменной форме, на бумажном носителе через почту. Также заявители могут воспользоваться сервисом "Прием обращений граждан и организаций" официального интернет-сайта МВД РФ.

Кроме того, заявители могут оставить обращение в почтовом ящике ОВД РФ (при его наличии).