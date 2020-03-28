Поиски пропавшего пилота Су-27 прекращены в Черном море

В Черном море прекращены поиски пилота самолета Су-27, который упал в море в 50 километрах от Феодосии 25 марта. Об этом источник в экстренных службах сообщил ТАСС.

"Все ушли из района поиска. Поиски закончены. Больше на поверхности искать не будут. Только будут подводные поиски - уже самолета", - рассказал источник.

По словам источника, участники поисковой операции проверили "каждый метр" в квадрате падения самолета и далеко за его пределами. Следы летчика и самолета обнаружили не были.