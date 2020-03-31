К Параду готовы: легендарные Т-34 прибыли в Алабино

30 отреставрированных на бронетанковом ремонтном заводе в Санкт-Петербурге танков Т-34 прибыли на подмосковный полигон Алабино.

Легендарные "тридцатьчетверки" пройдут по Красной площади во время военного Парада Победы и поучаствуют в парадах в других городах России.

Как рассказали представители завода, где танки проходили капремонт, военные бронемашины отреставрированы, что называется, от и до:

каждая деталь была очищена от ржавчины и окрашена;

детали, узлы и агрегаты перебраны;

все что можно было восстановить, восстановлено;

что не восстанавливалось, заменено на новое.

В ближайшее время экипажи приступят к парадным тренировкам.