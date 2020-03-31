30 отреставрированных на бронетанковом ремонтном заводе в Санкт-Петербурге танков Т-34 прибыли на подмосковный полигон Алабино.
Легендарные "тридцатьчетверки" пройдут по Красной площади во время военного Парада Победы и поучаствуют в парадах в других городах России.
Как рассказали представители завода, где танки проходили капремонт, военные бронемашины отреставрированы, что называется, от и до:
В ближайшее время экипажи приступят к парадным тренировкам.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.