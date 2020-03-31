"Пионы" и "Тюльпаны" разгромили "врага" в горах Северного Кавказа

Артиллеристы 58-й армии ЮВО минометным огнем с использованием реактивных систем залпового огня нанесли разгромное поражение противнику в горах Северной Осетии.

Операция проводилась в рамках совместных учений дислоцированного в Северной Осетии соединения артиллеристов — мотострелков и артиллерийских соединений из Ингушетии.

На полигоне Тарское из самоходных пушек "Пион" и минометов большой мощности "Тюльпан" осколочно-фугасными снарядами были уничтожены:

заглубленные командные пункты противника;

подземные склады с боеприпасами и ГСМ.

Заградительный огонь велся артиллеристами из РСЗО "Торнадо-Г", который наводился на цели с помощью спутниковой навигации, БЛП и программы расчета баллистических данных.

По данным Минобороны, в учениях: