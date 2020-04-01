Жительница Ханты-Мансийского автономного округа сообщила в полицию о подруге, которая якобы вернулась из Испании и плохо себя чувствует.
Как сообщили в региональном УМВД, неизвестная женщина позвонила в дежурную часть полиции и рассказала, что к ней в гости приехала подруга из Сургута. Она якобы недавно вернулась из Испании и плохо себя чувствует. При этом свое местоположение звонившая пояснять отказалась.
По официальной информации, в Югре на данный момент зафиксировано семь случаев коронавируса, и большинство заболевших недавно вернулись из-за границы. По этой причине полицейские немедленно начали устанавливать, откуда и кем был произведен звонок.
Оказалось, что в полицию звонила 32-летняя жительница поселка Излучинска, в момент звонка она была пьяна.
"Как пояснила женщина, позвонила она для того, чтобы проверить работу полиции. В отношении фигурантки составлен административный протокол по статье 19.13 КоАП РФ "Заведомо ложный вызов спецслужб". Материал направлен в суд для принятия решения", — сообщили в региональном УМВД.
Напомним, что ранее в Госдуме приняли решение ужесточить наказание за нарушение карантина вплоть до уголовного.
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