Жительницу Югры будут судить за распространение фейков о коронавирусе

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа сообщила в полицию о подруге, которая якобы вернулась из Испании и плохо себя чувствует.

Как сообщили в региональном УМВД, неизвестная женщина позвонила в дежурную часть полиции и рассказала, что к ней в гости приехала подруга из Сургута. Она якобы недавно вернулась из Испании и плохо себя чувствует. При этом свое местоположение звонившая пояснять отказалась.

Пьяная женщина решила проверить работу полиции и поплатилась за это

По официальной информации, в Югре на данный момент зафиксировано семь случаев коронавируса, и большинство заболевших недавно вернулись из-за границы. По этой причине полицейские немедленно начали устанавливать, откуда и кем был произведен звонок.

Оказалось, что в полицию звонила 32-летняя жительница поселка Излучинска, в момент звонка она была пьяна.

"Как пояснила женщина, позвонила она для того, чтобы проверить работу полиции. В отношении фигурантки составлен административный протокол по статье 19.13 КоАП РФ "Заведомо ложный вызов спецслужб". Материал направлен в суд для принятия решения", — сообщили в региональном УМВД.

Напомним, что ранее в Госдуме приняли решение ужесточить наказание за нарушение карантина вплоть до уголовного.