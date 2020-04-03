Двое полицейских в Самарской области спасли детей на пожаре

Во время выезда на место происшествия в поселке Сургут сотрудники отдела МВД России по Сергиевскому району, старшие лейтенанты полиции Евгений Струков и Виталий Трипольский спасли из горящего дома двух маленьких детей.

Полицейские увидели густой дым, поднимающийся из окон первого этажа жилого дома на улице Победы, и услышали детские крики.

Один из полицейских проник в горящее здание и передал другому через окно мальчика и девочку 8 и 5 лет

Вскоре пожар был потушен. Прибывшие медики установили, что дети не пострадали.

Позже выяснилось, что виновниками возгорания стали сами дети, они подожгли бумагу, испугались и спрятались в коридоре.

"Руководством ГУ МВД России по Самарской области принято решение о поощрении сотрудников полиции за проявленные самоотверженность и профессионализм", — сообщили в пресс-службе ведомства.

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