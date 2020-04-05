Мужчина обстрелял полицейских в Тульской области

Мужчина в Тульской области открыл стрельбу сначала по охотникам, а затем — по полицейским. Его задержали. В Росгвардии сообщили, что инцидент произошел в Венёвском районе области.

"После этого мужчина закрылся в своём доме. В ходе переговоров он неоднократно угрожал сотрудникам правоохранительных органов", — сообщили в ведомстве.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 64-летний местный житель.