В 15 регионах России силами Министерства обороны возводятся медцентры, в которых будут лечить больных с коронавирусной инфекцией.
Кадры строительства госпиталя в Нижнем Новгороде опубликовал сегодня ТК "Звезда". По данным канала, работы ведутся в круглосуточном режиме, в три смены.
"В настоящее время военные строители производят внешнюю и внутреннюю отделку будущего медцентра, осуществляют прокладку инженерных сетей, выполняют благоустройство", — цитирует ТК слова представителя Минобороны.
Военные госпитали будут оборудованы новейшей медтехникой:
"Для будущих медцентров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. В Военно-медицинской академии Минобороны РФ организованы курсы повышения квалификации для медперсонала", — рассказали в ведомстве.
Пока решили защитить только детей и подростков.