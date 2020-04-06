Строительство военных медцентров идет в круглосуточном режиме

В 15 регионах России силами Министерства обороны возводятся медцентры, в которых будут лечить больных с коронавирусной инфекцией.

Кадры строительства госпиталя в Нижнем Новгороде опубликовал сегодня ТК "Звезда". По данным канала, работы ведутся в круглосуточном режиме, в три смены.

"В настоящее время военные строители производят внешнюю и внутреннюю отделку будущего медцентра, осуществляют прокладку инженерных сетей, выполняют благоустройство", — цитирует ТК слова представителя Минобороны.

Военные госпитали будут оборудованы новейшей медтехникой:

компьютерными томографами;

рентгеновскими установками;

аппаратами для УЗИ-диагностики;

гематологическими анализаторами и т.д.