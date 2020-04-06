Российские военные развернули полевой госпиталь в итальянском Бергамо

Госпиталь рассчитан на 142 койки. В нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов, сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Завершено дооборудование отделений интенсивной терапии, где российские и итальянские медицинские бригады начнут совместную работу по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией. В настоящее время осуществляется тестирование и настройка всего установленного оборудования", — добавили в ведомстве.

С начала текущей недели российские военные медики в круглосуточном режиме в три смены будут осуществлять приём, диагностику и лечение заболевших коронавирусом в двух отделениях интенсивной терапии и реанимационном отделении полевого госпиталя.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что в Германии за прошедшие сутки коронавирусом заразилось свыше 3,5 тысяч человек.