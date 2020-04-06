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Источник Правда.Ру

США готовят новую пехоту для войны с Китаем 

Силовые структуры » Министерство обороны

В США нет морской пехоты — десант на берег является одной из задач Корпуса морской пехоты США.

В 2010 году Роберт Гейтс, занимавший в то время пост министра обороны США, заявил, что Корпус морской пехоты стал второй армией, так как способен выполнять такие же задачи на той же технике в одинаковых условиях.

В прошлом году пост командующего Корпуса морской пехоты занял генерал Дэвид Хилберри Бергер. Он решил провести самую радикальную реформу Корпуса за последние три десятилетия.

В чем суть реформы?

Реформа заключается в полной ликвидации военной полиции и танков. Также будут ликвидированы некоторые наземные, авиационные и инженерные части. Кроме того, планируется сокращение полевой артиллерии.

Как сообщает "Взгляд", цель реформы — подготовка американской морской пехоты к войне с Китаем на островах в Южно-Китайском море и цепи архипелагов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус — первый признак скорой войны.

Темы китай и сша
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