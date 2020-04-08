Жителю Краснодара грозит два года тюрьмы за подделку спецпропуска

Мужчина, пытавшийся продать пропуск, разрешающий передвижение по Краснодарскому краю, задержан сотрудниками полиции.
31-летний житель краевой столицы попытался "подзаработать" и изготовил фальшивый документ, разрешающий передвижение по Кубани во время режима самоизоляции. Продать "пропуск" он хотел за 7 тысяч рублей.
Но объявление о продаже, размещенное "предпринимателем" в соцсети, привлекло внимание правоохранителей.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Инкриминируемая статья предполагает лишение свободы сроком на два года.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.