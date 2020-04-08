Жителю Краснодара грозит два года тюрьмы за подделку спецпропуска

Мужчина, пытавшийся продать пропуск, разрешающий передвижение по Краснодарскому краю, задержан сотрудниками полиции.

31-летний житель краевой столицы попытался "подзаработать" и изготовил фальшивый документ, разрешающий передвижение по Кубани во время режима самоизоляции. Продать "пропуск" он хотел за 7 тысяч рублей.

Но объявление о продаже, размещенное "предпринимателем" в соцсети, привлекло внимание правоохранителей.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Инкриминируемая статья предполагает лишение свободы сроком на два года.