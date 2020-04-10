Президент уволил главного следователя МВД

Указом президента России от должности заместителя министра внутренних дел освобожден генерал-полковник Александр Романов.

Причины увольнения начальника следственного департамента МВД пока не называются.

Указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Напомним, что 3 апреля Басманным судом Москвы были арестованы двое заместителей генерал-полковника Романова - генералы Александр Краковский и Александр Бирюков. Их обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.

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