Указом президента России от должности заместителя министра внутренних дел освобожден генерал-полковник Александр Романов.
Причины увольнения начальника следственного департамента МВД пока не называются.
Указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Напомним, что 3 апреля Басманным судом Москвы были арестованы двое заместителей генерал-полковника Романова - генералы Александр Краковский и Александр Бирюков. Их обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.
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