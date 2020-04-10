При создании боевых роботов в России похитили почти 30 млн рублей

Главное военное следственное управление СК РФ расследует дело о крупном хищении денег, выделявшихся на разработку и производство роботов-разведчиков (малогабаритных беспроводных досмотровых комплектов).

Об этом сегодня сообщает "Ъ".

По данным издания, пока в деле об ущербе бюджету на 29 млн рублей один обвиняемый — Евгений Хлебтиков, замдиректора инновационной компании СЕТ-1 (занимается производством спецтехники для силовых структур), который вину свою отрицает.

А между тем это уже не первое дело о хищении при выполнении оборонзаказа

Первое было возбуждено еще в июле 2017 года после того, как наши военные в Сирии обнаружили целый ряд недостатков у комплекса "Уран-9" (предназначен для разведки, осуществления огневой поддержки и уничтожения бронетехники).

Тогда у следователей были подозрения, что некие "неустановленные лица из Министерства обороны и ОАО "766 УПТК", занимавшегося разработкой комплексов военного назначения, занимались финансовыми махинациями.

Второе дело возбуждено весной 2019-го. Фигурантами стали "должностные лица" "766 УПТК", строительной компании ЗАО "СК Генъинвест", ООО "Отраслевой стандарт", а также инновационной компании СЕТ-1.

Третье дело — фигуранты: "должностные лица" из "766 УПТК" и НПО "Эшелон".

Теперь все три дела объединены в одно

Следствие пришло к выводу, что

"в рамках исполнения двух контрактов на создание боевых роботов было похищено более 29 млн рублей". Минобороны уже потребовало от единственного подозреваемого возмещения ущерба.

Представители защиты обвиняемого Хлебтикова, пишет "Ъ", обсуждать его уголовное преследование отказались, сославшись на данную следствию подписку о неразглашении материалов дела.