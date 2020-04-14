Сотрудник шоколадной фабрики в Москве похитил 600 кг какао-масла

Московские полицейские задержали 51-летнего жителя столицы, который работал на шоколадной фабрике. Ранее он воспользовался служебным положением, чтобы похитить с производства 600 килограммов какао-масла.

"Сотрудник фабрики, воспользовавшись служебным положением и удобным моментом, заказал автомобиль, в который тайно погрузил продукцию и скрылся с места происшествия", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Суд отпустил подозреваемого под подписку о невыезде.