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Источник Правда.Ру

В России существенно вырос уровень киберпреступности

Силовые структуры » МВД

По данным статистики, которую опубликовали в МВД России, в первом квартале 2020 года количество преступлений в IT-сфере выросло почти на 84%, а общий уровень преступности в стране вырос на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщили в МВД России, статистика преступлений с января по март 2020 года говорит о том, что оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой.

В частности, число зарегистрированных убийств и покушений на убийства сократилось на 4,9%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 3,3%.

Значительно меньше стало разбоев — на 22,4% и грабежей — на 8,4%.

"Вопреки высказанным некоторыми экспертами прогнозам о росте уличной преступности, якобы связанном с последствиями введенных ограничительных мер, количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах сократилось на 3,3%, в том числе изнасилований и покушений на изнасилования — на 31,1%, разбоев — на 20,9%, грабежей — на 9,9%, краж — на 11,2%", — говорится в сообщении ведомства.

Одновременно с этим, количество IT-преступлений выросло на 83,9%, а удельный вес таких деяний достиг 19,9% от общего числа.

С этим же в МВД связывают и общий рост преступности в стране на 4%.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Вологде раскрыта преступная группа, в состав которой входили адвокаты и судебные приставы. Они занимались махинациями с арестованным имуществом.

Темы мвд статистика преступления
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