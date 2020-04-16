Военнослужащая ВС РФ входила в завербованную разведкой Украины группу

В Крыму пресечена деятельность агентурной группы, работавшей на Главное разведуправление Украины с целью хищения сведений, содержащих гостайну, вербовку граждан России для совершения терактов на территории полуострова.

Об этом сегодня сообщает Центр общественных связей Федеральной Службы Безопасности.

Как следует из сообщения, установлены двое членов группы, которую курировал лично Олег Ахмедов, начальник подразделения украинской военной разведки в Херсоне.

Одной из участников группы оказалась военнослужащая ВС РФ. Ее подозревают в "сливе" в 2017–2018 годах служебных сведений, составляющих государственную тайну. "Напарником" по шпионской работе был гражданин Украины.

Оба подозреваемых задержаны. Возбуждены уголовные дела по статьям "Госизмена" и "Шпионаж".

цитата с сайта www.fsb.ru/fsb