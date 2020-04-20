Российский МиГ-31 поприветствовал F-16 НАТО, а тот решил ретироваться

Пилот МиГ-31, высотного перехватчика ВКС РФ, снял на видео воздушную встречу с самолетом F-16 НАТО.

Видео опубликовано в интернете.

Российский самолет во время полета в международном воздушном пространстве сопровождал стратегический ракетоносец Ту-95МС. В какой-то момент к ним присоединился НАТОвский истребитель.

МиГ приблизился к f-16, и российский пилот дружески поприветствовал иностранного коллегу: помахал ему рукой и показал большой палец.

НАТОвец проявление дружелюбия то ли не понял, то ли не оценил - предпочел ретироваться.

"МиГ-31 контролирует соблюдение установленной Минздравом безопасной дистанции буржуином и наличие у него маски", - написано в комментарии к опубликованному видео.

Для справки: