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Источник Правда.Ру

Российский МиГ-31 поприветствовал F-16 НАТО, а тот решил ретироваться

Силовые структуры » Министерство обороны

Пилот МиГ-31, высотного перехватчика ВКС РФ, снял на видео воздушную встречу с самолетом F-16 НАТО.

Видео опубликовано в интернете.

Российский самолет во время полета в международном воздушном пространстве сопровождал стратегический ракетоносец Ту-95МС. В какой-то момент к ним присоединился НАТОвский истребитель.

МиГ приблизился к f-16, и российский пилот дружески поприветствовал иностранного коллегу: помахал ему рукой и показал большой палец.

НАТОвец проявление дружелюбия то ли не понял, то ли не оценил - предпочел ретироваться.

"МиГ-31 контролирует соблюдение установленной Минздравом безопасной дистанции буржуином и наличие у него маски", - написано в комментарии к опубликованному видео. 

Для справки:

  • МиГ-31 - один из самых быстрых самолетов.
  • Предназначен для перехвата крылатых ракет и самолетов - бомбардировщиков 
  • Предельная скорость - 2500 км/ч. 
Темы f-16 нато миг-31 встреча в воздухе
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