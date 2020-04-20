Пилот МиГ-31, высотного перехватчика ВКС РФ, снял на видео воздушную встречу с самолетом F-16 НАТО.
Видео опубликовано в интернете.
Российский самолет во время полета в международном воздушном пространстве сопровождал стратегический ракетоносец Ту-95МС. В какой-то момент к ним присоединился НАТОвский истребитель.
МиГ приблизился к f-16, и российский пилот дружески поприветствовал иностранного коллегу: помахал ему рукой и показал большой палец.
НАТОвец проявление дружелюбия то ли не понял, то ли не оценил - предпочел ретироваться.
"МиГ-31 контролирует соблюдение установленной Минздравом безопасной дистанции буржуином и наличие у него маски", - написано в комментарии к опубликованному видео.
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