Жительница Челябинска обратилась в полицию с заявлением об избиении. Она утверждает, что её избил таксист из-за отсутствия наличных.

"Мы встречались с подругой, после этого она вызвала нам такси в сервисе "Рутакси". Когда мы подъезжали к дому, он спросил, как я оплачу. Я сказала, что картой. Так как привыкла так делать в "Яндекс.Такси", кроме того, в условиях эпидемии перестала пользоваться наличкой. Он начал агрессивно реагировать, я предложила остановиться у банкомата или сбросить деньги на его личную карту. В любом случае я бы с ним расплатилась, дома меня ждала соседка, в крайнем случае, она вынесла бы деньги. Но не доехав до адреса, он остановился, вытащил меня из машины, я упала и ударилась головой, после этого он прижимал меня ногой к асфальту. Я как могла отбивалась от него", — рассказала потерпевшая.