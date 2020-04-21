В Подмосковье военные провели спецобработку школ и детских садов

Бойцы подразделений радиационной, химической и биологической защиты танковой армии Западного военного округа провели спецобработку важных социальных объектов в Московской области.

Целью мероприятий было провести профилактику распространения вирусных инфекций.

Прежде всего, были обработаны подъезды жилых домов, школы, детские сады и прилегающие к ним территории. О помощи военных попросили руководители местных органов власти.

В общей сложности обработано:

15 жилых домов,

4 школы,

5 детских садов,

около 20 километров дорог.

"В 26 регионах дислокации войск округа подразделениями РХБ защиты проведена специальная обработка 12 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 2 млн кв. м. Работа будет продолжена", — отметил командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Александр Журавлёв.

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