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Источник Правда.Ру

В медцентры МО РФ для борьбы с COVID-19 завозят оборудование

Силовые структуры » Министерство обороны

Без малого полмиллиона единиц медицинской техники и оборудования будет поставлено в многофункциональные медцентры Минобороны РФ.

По информации,предоставленной военным ведомством, для обеспечения функционирования  16 новых медцентров - строительство которых идет ударными темпами - будет использовано более 2 тысяч видов аппаратов медицинского назначения:

  • компьютерные томографы,
  • оборудование для рентгена,
  • анализаторы гематологические,
  • УЗИ-аппараты,
  • оборудование анестезиологии,
  • эндоскопы,
  • приборы для экстракорпоральной мембранной оксигинации,
  • аппараты ИВЛ.

И это не говоря уже о различных инструментах, лабораторном оборудовании, кислородных баллонах, средствах индивидуальной защиты, функциональных кроватях ит.д.

На сегодня семь пока еще строящихся госпиталей получают оборудование, в ближайшее время начнется его монтаж.

Персонал готов приступить к работе

Для работы в новых медцентрах подготовлены 2300 специалистов - как военных, так и гражданских:

  • 400 военных врачей,
  • 950 медсестер,
  • 800 сотрудников младшего медицинского персонала.

Все они прошли подготовку на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Кого будут лечить в новых центрах

Как рассказали в Минобороны, новые госпитали в период пандемии будут работать с инфицированными пациентами, а потом, когда все это закончится, - станут частью медобеспечения военнослужащих.

Темы коронавирус оборудование строительство медцентр минобороны
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