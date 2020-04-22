Без малого полмиллиона единиц медицинской техники и оборудования будет поставлено в многофункциональные медцентры Минобороны РФ.
По информации,предоставленной военным ведомством, для обеспечения функционирования 16 новых медцентров - строительство которых идет ударными темпами - будет использовано более 2 тысяч видов аппаратов медицинского назначения:
И это не говоря уже о различных инструментах, лабораторном оборудовании, кислородных баллонах, средствах индивидуальной защиты, функциональных кроватях ит.д.
На сегодня семь пока еще строящихся госпиталей получают оборудование, в ближайшее время начнется его монтаж.
Для работы в новых медцентрах подготовлены 2300 специалистов - как военных, так и гражданских:
Все они прошли подготовку на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.
Как рассказали в Минобороны, новые госпитали в период пандемии будут работать с инфицированными пациентами, а потом, когда все это закончится, - станут частью медобеспечения военнослужащих.
МЧС советует приготовить документы и необходимые при госпитализации вещи