В медцентры МО РФ для борьбы с COVID-19 завозят оборудование

Без малого полмиллиона единиц медицинской техники и оборудования будет поставлено в многофункциональные медцентры Минобороны РФ.

По информации,предоставленной военным ведомством, для обеспечения функционирования 16 новых медцентров - строительство которых идет ударными темпами - будет использовано более 2 тысяч видов аппаратов медицинского назначения:

компьютерные томографы,

оборудование для рентгена,

анализаторы гематологические,

УЗИ-аппараты,

оборудование анестезиологии,

эндоскопы,

приборы для экстракорпоральной мембранной оксигинации,

аппараты ИВЛ.

И это не говоря уже о различных инструментах, лабораторном оборудовании, кислородных баллонах, средствах индивидуальной защиты, функциональных кроватях ит.д.

На сегодня семь пока еще строящихся госпиталей получают оборудование, в ближайшее время начнется его монтаж.

Персонал готов приступить к работе

Для работы в новых медцентрах подготовлены 2300 специалистов - как военных, так и гражданских:

400 военных врачей,

950 медсестер,

800 сотрудников младшего медицинского персонала.

Все они прошли подготовку на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Кого будут лечить в новых центрах

Как рассказали в Минобороны, новые госпитали в период пандемии будут работать с инфицированными пациентами, а потом, когда все это закончится, - станут частью медобеспечения военнослужащих.