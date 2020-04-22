Огневую карусель устроили мотострелки и артиллеристы под Оренбургом

Мотострелки и артиллеристы частей Центрального военного округа уничтожили крупное вооруженное бандформирование в ходе учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

О ходе учений рассказали в Минобороны.

В учебных маневрах были задействованы подразделения мотострелков и артиллеристов 2-й армии ЦВО.

Танки, реактивные системы залпового огня, беспилотники, корректирующие огонь боевых расчетов — такое взаимодействие на поле боя называют разведывательно-огневым комплексом, пояснили в пресс-службе ЦВО. — Военные продемонстрировали настоящую огневую карусель.

Учения эти стали своеобразной "контрольной работой" для молодого пополнения: военнослужащие демонстрировали то, чему они научились за полгода в армии.