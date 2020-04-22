С. Балмасов: “Украденные в Сирии ценности всплывут на Западе"

Накануне сирийские власти сообщили о разграблении очередного исторического памятника внутри страны. Речь идет о древнем городе Эбла, столице когда-то мощного государства.

По мнению сирийских историков, боевики не просто так организовали лагерь прямо на месте археологических раскопок, а целенаправленно и под заказ занимались разграблением культурных ценностей.

Эту же версию подтвердил "Правде.Ру" Сергей Балмасов, эксперт Института Ближнего Востока.

"Все эти бородатые ребята, очень религиозные, выступающие под черными флагами, они все очень любят деньги. Поступил очередной заказ — ребята его отработали. Это не секрет, что для такого рода группировок есть несколько источников дохода: наркотики, культурно-исторические ценности, заложники — это все как раз набор их промыслов. Здесь я на 99,9% уверен, что был конкретный заказ именно на данный объект", — рассказал эксперт.

По словам Сергея Балмасова, если какие-то из украденных культурных ценностей вскоре всплывут на аукционах в странах Запада, он нисколько не удивится.

"Все это проходили в Ираке, когда там грабили музеи, а потом эти ценности неожиданно всплывали в странах западной цивилизации. Вспомним, как Китай в свое время ограбили в ходе опиумных войн, а потом эти ценности оказывались в цивилизованных, как они называли себя, странах. Ничего удивительного нет — это обычная традиция. Только тогда они действовали своими руками, сейчас действуют руками бандитов", — подытожил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что за прошедший месяц правительственным войскам Сирии сдались 27 боевиков, бежавших с оккупированных США территорий.