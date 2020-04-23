СК расследует факты геноцида в концлагерях Карелии

По фактам изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Республики Карелия, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье — геноцид.

Как свидетельствуют архивные документы, после вторжения оккупационных войск в Карело-Финскую ССР фашистами было создано не менее 14 концентрационных лагерей.

"За время оккупации региона с 1941 по 1944 годы в указанных лагерях удерживалось не менее 24 000 человек, из которых погибло не менее 8 000 мирных граждан, в том числе более 2 000 детей, свыше 7 000 военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Более 2 тысяч бывших узников концлагерей и сейчас проживает на территории Карелии.

"В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на восстановление всех обстоятельств преступлений, тщательно изучаются архивные материалы, свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности", — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как одновременно в трех регионах России были задержаны участники преступной группы, которая специализировалась на обмане пожилых людей.