По фактам изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Республики Карелия, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье — геноцид.
Как свидетельствуют архивные документы, после вторжения оккупационных войск в Карело-Финскую ССР фашистами было создано не менее 14 концентрационных лагерей.
"За время оккупации региона с 1941 по 1944 годы в указанных лагерях удерживалось не менее 24 000 человек, из которых погибло не менее 8 000 мирных граждан, в том числе более 2 000 детей, свыше 7 000 военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Более 2 тысяч бывших узников концлагерей и сейчас проживает на территории Карелии.
"В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на восстановление всех обстоятельств преступлений, тщательно изучаются архивные материалы, свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности", — добавили в ведомстве.
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