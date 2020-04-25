Полицейские научились по запаху раскрывать давние преступления

Российские правоохранители стали раскрывать больше давних преступлений и находить злоумышленников, которые совершили эти правонарушения.

Об этом рассказала "Российская газета" со ссылкой на директора института судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени Кутафина Елену Россинскую. По её словам, следователи стали использовать "законсервированные запахи", которые содержит каждое место преступления.

Только за последний год благодаря этой технологии было идентифицировано 62 преступника.