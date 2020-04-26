Китайца оштрафовали за жарку шашлыка на балконе в Хабаровском крае

Полиция Хабаровского края оштрафовала гражданина Китая, живущего в регионе, за разведение мангала на балконе. Жители дома вызвали спасателей, решив, что начался пожар.

Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что китаец с товарищем просто жарят шашлык. С 2019 года в России существует закон, который запрещает разведение огня на балконах, поэтому виновник был оштрафован на две тысячи рублей.