В Екатеринбурге уничтожены трое бандитов,готовивших теракт

Подразделением ФСБ России Екатеринбурге предотвращена серия терактов. Трое готовивших ее бандитов нейтрализованы.

Об этом сегодня сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.

"В ходе контр-террористической операции, проводившейся силами ФСБ в ночь с 29 на 30 апреля, были нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности", - говорится в сообщении.