В Екатеринбурге уничтожены трое бандитов,готовивших теракт

Подразделением ФСБ России Екатеринбурге предотвращена серия терактов. Трое готовивших ее бандитов нейтрализованы.
Об этом сегодня сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
"В ходе контр-террористической операции, проводившейся силами ФСБ в ночь с 29 на 30 апреля, были нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности", - говорится в сообщении.
Подробности операции и имена убитых террористов не разглашаются.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.