Российские военные продезинфицировали еще пять больниц в Италии

Российские военные продолжают помогать итальянским специалистам в борьбе с распространением коронавируса.

Так, накануне военные химики провели дезинфекцию еще пяти лечебных учреждений в трех городах итальянской провинции Брешиа:

Сареззо Конкесио;

Вила Каргина;

Нове.

"Руководство и персонал пансионатов встретили российских и итальянских военных специалистов плакатами со словами благодарности и аплодисментами", — рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Стоит также отметить, что к работе в провинции Брешиа российские специалисты приступили по просьбе местных властей после того, как завершили дезинфекцию социальных объектов в другой итальянской провинции — Бергамо.

"Всего российскими специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 93 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 119 зданий и сооружений, более 1 млн 200 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 450 тыс. квадратных метров дорог", — отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как живёт Италия во время пандемии коронавируса.