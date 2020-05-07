Российские военные продолжают помогать итальянским специалистам в борьбе с распространением коронавируса.
Так, накануне военные химики провели дезинфекцию еще пяти лечебных учреждений в трех городах итальянской провинции Брешиа:
"Руководство и персонал пансионатов встретили российских и итальянских военных специалистов плакатами со словами благодарности и аплодисментами", — рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Стоит также отметить, что к работе в провинции Брешиа российские специалисты приступили по просьбе местных властей после того, как завершили дезинфекцию социальных объектов в другой итальянской провинции — Бергамо.
"Всего российскими специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 93 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 119 зданий и сооружений, более 1 млн 200 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 450 тыс. квадратных метров дорог", — отметили в пресс-службе оборонного ведомства.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как живёт Италия во время пандемии коронавируса.
В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.