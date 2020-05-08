Первое в России уголовное дело о фейке о коронавирусе направлено в суд

Следственный комитет Приморского края закончил расследование первого в России уголовного дела "о распространении недостоверной информации о коронавирусной инфекции".

В чем суть дела

Согласно материалам следствия, житель Уссурийска разместил в интернет видеоролик, на котором он сам "в состоянии крайнего испуга и паники" якобы "ведет репортаж" с предприятия, на котором работает. В ролике мужчина рассказал о "массовом заражении сотрудников коронавирусом".

То есть, распространил заведомо ложную информацию.

и что дальше

Следователи говорят, что ими собрана достаточная для суда доказательная база. Прокуратура утвердило обвинительное заключение.

Теперь приморец предстанет перед судом.Ему предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч.4 ст 128.1 УКРФ (клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих).

Кстати, напомним, вчера стало известно, что Иркутский областной суд отказал в иске о признании незаконным введения режима самоизоляции

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