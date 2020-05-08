Следственный комитет Приморского края закончил расследование первого в России уголовного дела "о распространении недостоверной информации о коронавирусной инфекции".
Согласно материалам следствия, житель Уссурийска разместил в интернет видеоролик, на котором он сам "в состоянии крайнего испуга и паники" якобы "ведет репортаж" с предприятия, на котором работает. В ролике мужчина рассказал о "массовом заражении сотрудников коронавирусом".
То есть, распространил заведомо ложную информацию.
Следователи говорят, что ими собрана достаточная для суда доказательная база. Прокуратура утвердило обвинительное заключение.
Теперь приморец предстанет перед судом.Ему предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч.4 ст 128.1 УКРФ (клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих).
Кстати, напомним, вчера стало известно, что Иркутский областной суд отказал в иске о признании незаконным введения режима самоизоляции
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