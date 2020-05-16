В ночь на 15 мая в Санкт-Петербурге один из сотрудников McDonald’s убил коллегу.
21-летний инструктор по обучению персонала находился в гостях у своей 29-летней коллеги. Из-за ссоры он задушил её в ванной комнате. После этого он пришел в полицию с повинной. Против убийцы было возбуждено уголовное дело.
Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.