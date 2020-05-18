Сотрудники МЧС провели дезинфекцию Киевского вокзала в Москве

Сотрудники МЧС 18 мая провели дезинфекцию порядка 12,5 тысяч кв. метров внутренних помещений Киевского вокзала и более 45 тысяч кв. метров прилегающей к нему территории.

К работам привлекались 15 человек личного состава, на дезинфекцию вокзального комплекса от коронавируса потребовалось более 6 тысяч литров дезраствора.

"Специалисты выполнили работы по санитарной обработке основного здания вокзального комплекса, перронов, служебных помещений, входных групп, лифтов и эскалаторов, лестничных маршей, а также мест общего пользования, поручней и перил. Кроме того, организованы мероприятия по сплошной обработке асфальтобетонных и плиточных покрытий на прилегающей территории с помощью мобильного комплекса, распыляющего специальный раствор", — сообщили в пресс-службе МЧС России.

На днях специалисты уже обработали помещения Курского и Рижского вокзалов, запланирована также дезинфекция Савеловского вокзала.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в московском метрополитене из-за непростой эпидемиологической ситуации изменились технологии уборки.