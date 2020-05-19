МЧС проведет масштабную дезинфекцию соцобъектов в Дагестане

Автоколонны Донского и Ногинского спасательного центров МЧС с необходимым для проведения работ оборудованием выдвинулись в Дагестан из Ростова-на-Дону и Ногинска.

Группировку специалистов и технику МЧС России направило в Республику Дагестан по поручению президента Владимира Путина.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе там запланировано провести целый ряд мероприятий по специальной обработке социально значимых объектов. Всего в работе будет задействовано 140 человек личного состава и 26 единиц техники.

"Специалисты МЧС России будут проводить масштабную дезинфекцию лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Путин поручил оказать всестороннюю помощь Дагестану, где сложилась очень тяжелая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции.