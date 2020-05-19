Автоколонны Донского и Ногинского спасательного центров МЧС с необходимым для проведения работ оборудованием выдвинулись в Дагестан из Ростова-на-Дону и Ногинска.
Группировку специалистов и технику МЧС России направило в Республику Дагестан по поручению президента Владимира Путина.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе там запланировано провести целый ряд мероприятий по специальной обработке социально значимых объектов. Всего в работе будет задействовано 140 человек личного состава и 26 единиц техники.
"Специалисты МЧС России будут проводить масштабную дезинфекцию лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Путин поручил оказать всестороннюю помощь Дагестану, где сложилась очень тяжелая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции.
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.