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Патриарх Кирилл попросил ФСБ найти создателя коронавируса

Силовые структуры » ФСБ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл от имени Всемирного Русского Народного Собора попросил ФСБ разыскать создателя коронавируса нового типа и расследовать причины пандемии.

"На фоне событий, связанных с пандемией, прозвучали заявления ведущих ученых мира о возможном искусственном происхождении вируса. Дискуссия о лабораторном происхождении коронавируса вышла за рамки научных дебатов и обрела международный политический характер. Ряд обстоятельств требуют оценки российских надзорных и правоохранительных органов", — обратился к Федеральной службе безопасности священнослужитель.

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