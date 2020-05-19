Патриарх Московский и всея Руси Кирилл от имени Всемирного Русского Народного Собора попросил ФСБ разыскать создателя коронавируса нового типа и расследовать причины пандемии.

"На фоне событий, связанных с пандемией, прозвучали заявления ведущих ученых мира о возможном искусственном происхождении вируса. Дискуссия о лабораторном происхождении коронавируса вышла за рамки научных дебатов и обрела международный политический характер. Ряд обстоятельств требуют оценки российских надзорных и правоохранительных органов", — обратился к Федеральной службе безопасности священнослужитель.