Фрегат “Адмирал Касатонов” проходит последний этап госиспытаний

Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел в Балтийское море для прохождения завершающего этапа государственных испытаний.

Экипаж корабля проверит работоспособность вооружения фрегата, выполнит ряд противолодочных задач, отработает ведение боевых действий в составе тактической группы кораблей.

Моряки на практике отработают применение противолодочного оружия и средств противоторпедной защиты, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Адмирал Касатонов" — второй фрегат проекта 22350. Первый корабль этого проекта "Адмирал Горшков" — вошел в состав Северного флота в июле 2018 года.

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии "стелс" и предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК".

Корабли несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что для прохождения заводских испытаний в море вышел новейший малый ракетный корабль "Одинцово".