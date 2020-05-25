Десантно-штурмовой батальон Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ под командованием гвардии подполковника Алексея Нечеса включен в книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.
Достижение десантников было официально зафиксировано еще в прошлом году, когда в ходе учений удалось оперативно высадить в место выполнения боевой задачи целый батальон без применения парашютов.
Формулировка, с которой это достижение вошло в книгу воинских рекордов России, выглядит следующим образом:
"В ходе проведения стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", в сентябре 2019 года, впервые в новейшей истории осуществлено беспарашютное десантирование на спусковых устройствах и специальных канатах десантно-штурмового батальона", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В общей сложности за 14 минут было десантировано более 200 военнослужащих.
Соответствующий сертификат был 25 мая 2020 года вручен в Ульяновске командованию батальона.
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