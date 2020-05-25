Ульяновские десантники попали в книгу рекордов Вооруженных сил РФ

Десантно-штурмовой батальон Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ под командованием гвардии подполковника Алексея Нечеса включен в книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.

Достижение десантников было официально зафиксировано еще в прошлом году, когда в ходе учений удалось оперативно высадить в место выполнения боевой задачи целый батальон без применения парашютов.

Формулировка, с которой это достижение вошло в книгу воинских рекордов России, выглядит следующим образом:

"В ходе проведения стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", в сентябре 2019 года, впервые в новейшей истории осуществлено беспарашютное десантирование на спусковых устройствах и специальных канатах десантно-штурмового батальона", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В общей сложности за 14 минут было десантировано более 200 военнослужащих.

Соответствующий сертификат был 25 мая 2020 года вручен в Ульяновске командованию батальона.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Арктике российские морпехи на учениях отрабатывали высадку на побережье Баренцева моря.