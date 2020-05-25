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Источник Правда.Ру

Ульяновские десантники попали в книгу рекордов Вооруженных сил РФ

Силовые структуры » Министерство обороны

Десантно-штурмовой батальон Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ под командованием гвардии подполковника Алексея Нечеса включен в книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.

Достижение десантников было официально зафиксировано еще в прошлом году, когда в ходе учений удалось оперативно высадить в место выполнения боевой задачи целый батальон без применения парашютов.

Формулировка, с которой это достижение вошло в книгу воинских рекордов России, выглядит следующим образом:

"В ходе проведения стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", в сентябре 2019 года, впервые в новейшей истории осуществлено беспарашютное десантирование на спусковых устройствах и специальных канатах десантно-штурмового батальона", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В общей сложности за 14 минут было десантировано более 200 военнослужащих.

Соответствующий сертификат был 25 мая 2020 года вручен в Ульяновске командованию батальона.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Арктике российские морпехи на учениях отрабатывали высадку на побережье Баренцева моря.

вдв рекор российская армия министерство обороны

В центре Калининграда обезврежен крупнокалиберный снаряд времен войны

Силовые структуры » Министерство обороны

Крупнокалиберный боеприпас был обнаружен в Калининграде на улице Александра Невского при проведении строительных работ.

Прибывшие на место специалисты группы разминирования армейского корпуса Балтийского флота идентифицировали его как 152 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

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МИД Китая: США подталкивают мир к новой "холодной войне"

Мир

Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи ННК в Пекине обвинил представителей отдельных политических сил США в том, что они добиваются того, чтобы некоторые страны начали "холодную войну", сообщает Bloomberg.

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Дмитрий Песков вылечился от COVID-19 и выписался из больницы

Политика » Власть » Кремль

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выписали из больницы после полного выздоровления от коронавируса нового типа.

Об этом сообщила его жена, российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

"Всё хорошо. Спасибо большое, все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то ещё неделю на карантине", — рассказала супруга Пескова.

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Военные экологи выполнят задачи по очистке полуострова Ямал от мусора

Силовые структуры » Министерство обороны

Военнослужащие экологического взвода планируют убрать порядка 700 тонн мусора и металлолома на территории в 4 га на полуострове Ямал.

Для проведения работ задействованы 31 человек личного состава и 23 единицы техники. Они должны будут разрезать, складировать и вывезти в места хранения остатки металлических конструкций.

ямал экология министерство обороны

Российские военные заблокировали американский конвой в Сирии

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские военные в Сирии заблокировали движение конвоя американского армейского спецназа в сирийской провинции Хасеке.

Причина конфликта — несогласование командованием США маршрута движения своего патруля. То есть нарушение американскими военными протокола о деконфликтации, заключенного между РФ и США.

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Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

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