Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли деятельность 13 оружейных мастерских, в которых занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов.
К деятельности незаконных оружейников были причастны жители Москвы, Петербурга, Московской области и еще десяти российских регионов.
"В результате проведенных по местам проживания и работы нелегальных оружейников оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 188 единиц огнестрельного оружия: 10 пулеметов, 27 автоматов, 14 пистолетов-пулеметов, 55 винтовок и карабинов, 82 пистолета и револьвера, а также три гранатомета, 35 гранат, 20 килограммов взрывчатых веществ, свыше 16 000 патронов различного калибра, более 120 основных частей и комплектующих оружия, три приспособления для бесшумной стрельбы", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Калининграде изъяли целый арсенал оружия времен Великой Отечественной войны. Местный житель нашел его, занимаясь незаконными раскопками на местах сражений.
Чилийский телеканал 24Horas сообщил о 111-летней женщине, которой удалось вылечиться от коронавируса.
Известно, что 12 апреля у жительницы дома для престарелых Hogar Italiano в коммуне Нуньоа обнаружили COVID-19.
По информации СМИ, женщине удалось справиться с коронавирусом, несмотря на другие респираторные заболевания. В июле этого года она будет отмечать свой 112-й день рождения.
В ФСБ России 12 мая сообщили о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области. У террористов был изъят пистолет, холодное оружие и коктейли Молотова.
"Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения", — сказано в сообщении.
Задержанный помещен под стражу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту приготовления к теракту.
Руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал о том, что в Москве к 6 июня подготавливается проведение книжного фестиваля "Красная площадь".
"Могу тоже приоткрыть такую завесу: пока не объявлена информация, мы делаем все, чтобы в День русского языка 6 июня на Красной площади состоялась книжная ярмарка, которая проводится ежегодно. Если у нас все удастся, если мы согласуем регламент проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на что, ни на какие ограничения, на Красной площади будет проходить.
Мы очень близки к объявлению, думаю, что в ближайшие дни нюансы будут решены, и мы уже сможем уверенно пригласить к участию в книжной ярмарке", — сказал Новиков в среду на заседании онлайн-форума "Книжный мир в новой реальности".
По данным правоохранительных органов, группа боевиков, которая базировалась в Екатеринбурге, готовила проведение террористических актов.
Сотрудники ФСБ ликвидировали группу из троих боевиков в одном из домов в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл от имени Всемирного Русского Народного Собора попросил ФСБ разыскать создателя коронавируса нового типа и расследовать причины пандемии.
"На фоне событий, связанных с пандемией, прозвучали заявления ведущих ученых мира о возможном искусственном происхождении вируса. Дискуссия о лабораторном происхождении коронавируса вышла за рамки научных дебатов и обрела международный политический характер. Ряд обстоятельств требуют оценки российских надзорных и правоохранительных органов", — обратился к Федеральной службе безопасности священнослужитель.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.