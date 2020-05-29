Экипаж новейшего патрульного корабля "Павел Державин" выйдет в море из пункта базирования в Новороссийске для проведения заводских испытаний.
"На предстоящем выходе в море на корабле будет проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования и вооружения, а также мореходные характеристики корабля", — сообщили в пресс-службе южного военного округа.
Заводские испытания проводятся штатным экипажем и являются одним из важных этапов перед приемом корабля в состав Военно-Морского Флота, добавили в военном ведомстве.
Для справки: патрульный корабль "Павел Державин" третий в серии корабль проекта 22160.
Для проведения комплекса заводских и государственных испытаний корабль прибыл в Новороссийск в апреле текущего года. Головной патрульный корабль "Василий Быков" и следующий за ним "Дмитрий Рогачев" уже несут службу и успешно выполняют поставленные задачи в составе Черноморского флота.
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