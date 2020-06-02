В Минобороны приступают к испытаниям отечественной вакцины от COVID-19

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили о завершении отбора добровольцев для проведения испытаний новой отечественной вакцины от коронавируса.

В испытаниях примут участие 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, все они — добровольцы.

Участники клинических испытаний отбирались из различных подразделений вооруженных сил со всей страны. Они прошли предварительное обследование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний.

"Третьего июня планируется заезд первой группы военнослужащих-добровольцев в специальное медицинское учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России для прохождения предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к проведению эксперимента", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Разработкой вакцины занимаются 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи.

Клинические исследования планируется завершить до конца июля текущего года.

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