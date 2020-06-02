Полиция Кургана задержала местного жителя, который ночью совершил поджог 13 новых автомобилей, находившихся на стоянке автосалона. Ущерб составил около 18 миллионов рублей.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы УМВД России по региону.
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что около трех часов ночи ранее неоднократно судимый неработающий житель села Кетова совершил поджог автомобилей, принадлежащих торговому предприятию города. Предварительный ущерб составил более 18 миллионов рублей", — утверждают правоохранители.
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