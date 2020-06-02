В Кургане мужчина поджег 13 новых машин на стоянке автосалона

Полиция Кургана задержала местного жителя, который ночью совершил поджог 13 новых автомобилей, находившихся на стоянке автосалона. Ущерб составил около 18 миллионов рублей.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы УМВД России по региону.