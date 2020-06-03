Минобороны готово приступить к испытаниям вакцины от COVID на людях

Министерство обороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи готово начать клинические испытания вакцины от COVID-19.

Как следует из распространенного пресс-службой военного ведомства сообщения, отбор добровольцев, согласившихся испытать на себе действие разработанного препарата, завершен.

"Для [участия в испытаниях] отобрано 50 военнослужащих из различных подразделений ВС РФ со всей России, в том числе пять женщин. Все они добровольно изъявили желание принять участие в апробации современного препарата. Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний", — рассказали в Минобороны.

Как следует из сообщения, испытания будут проводиться начиная с сегодняшнего дня, 3 июня, в спецучреждении при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

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