В России создадут винтовку с дальностью стрельбы до 7 км

Гендиректор предприятия по разработке винтовок Владислав Лобаев рассказал о скором создании оружия, способного стрелять на 7 км. Новая винтовка будет называться DXL-5, сообщает ИА "РИА Новости".

По словам Лобаева, DXL-5 будет дальностью уверенной стрельбы 3 км, рекордной стрельбы — 6-7 км. Ранее предприятие уже создало ряд дальнобойных винтовок:

DXL-3 "Возмездие";

DXL-4 "Севастополь";

"Сумрак" (2,5 км уверенной стрельбы, 4,2 км рекордной).

Новый патрон

Кроме винтовки, Lobaev Arms создаёт новый патрон. При разработке заложены несколько технологических новинок. Лобаев назвал патрон "прорывным изделием".