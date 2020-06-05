Гендиректор предприятия по разработке винтовок Владислав Лобаев рассказал о скором создании оружия, способного стрелять на 7 км. Новая винтовка будет называться DXL-5, сообщает ИА "РИА Новости".
По словам Лобаева, DXL-5 будет дальностью уверенной стрельбы 3 км, рекордной стрельбы — 6-7 км. Ранее предприятие уже создало ряд дальнобойных винтовок:
Кроме винтовки, Lobaev Arms создаёт новый патрон. При разработке заложены несколько технологических новинок. Лобаев назвал патрон "прорывным изделием".
"Будет отличаться большим размером и начальной скоростью, чем у пуль, которые мы использовали раньше", — заявил разработчик.
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