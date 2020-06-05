Полицейский из Казани получил условный срок за изнасилование

Экс-сотрудник полиции из Казание осужден за изнасилование жительницы Чебоксар. Мужчина получил 3,5 года лишения свободы условно, сообщает сайт СК РФ по Республике Чувашия.

Бывший полицейский признан виновным по статье 131 (часть 1) УК РФ (изнасилование). Приговор суда пока не вступил в силу.

Изнасилование в Чебоксарах

По версии следствия, сотрудник ППС полиции Казани в ноябре 2019 года совершил изнасилование 49-летней женщины, находясь в отпуске в Чебоксарах. Полицейский гостил у своего друга. Познакомившись с женщиной, он нанёс ей удар кулаком по лицу и вступил в половую связь против её воли.

Ранее сотрудника полиции уволили из органов по статье за совершение поступка, порочащего честь и достоинство.