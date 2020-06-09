Историк-расчленитель Соколов нанял второго адвоката

Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве своей студентки, нанял ещё одного адвоката. В связи с этим Октябрьский районный суд перенес заседание на следующую неделю.

На последнем заседании суда стало известно, что вторым адвокатом историка стал Сергей Лукьянов.