Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве своей студентки, нанял ещё одного адвоката. В связи с этим Октябрьский районный суд перенес заседание на следующую неделю.
На последнем заседании суда стало известно, что вторым адвокатом историка стал Сергей Лукьянов.
"Для меня важно, чтобы мой адвокат Сергей Лукьянов как можно быстрее ознакомился с вещдоками. Прошу, чтобы его как можно быстрее допустили до этого", — обратился Соколов к судье.
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