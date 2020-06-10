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Летчик объяснил длительность испытаний МиГ-35

Силовые структуры » Министерство обороны

Новейший истребитель МиГ-35 испытывают дольше его предшественников, поскольку проверке подвергается не только самолет, но и весь спектр систем и вооружения.

Об этом РИА "Новости" рассказал летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов.

"Современный самолет — это многозадачный комплекс. Соответственно, все его функции надо проверить, но не всегда получается все сделать сразу, так как, помимо непосредственно самолетостроителей, есть еще и смежники. Например, разработчики оружия, систем связи, двигателей. У всех бывают какие-то заминки. Но лучше пусть что-то не получится в ходе испытаний, чем потом в ходе эксплуатации. Чем сложнее техника, тем объем испытаний больше", — пояснил Селиванов.

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