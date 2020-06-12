В состав Военно-морского флота России поступил современный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир".

Передача подводного судна состоялась в День России.

"В День России, 12 июня, на предприятии "Севмаш" в Северодвинске состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-Морского Флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта (РПКСН) "Борей-А" (955А) "Князь Владимир" и подъема на нем Военно-Морского Андреевского флага. Церемония проведена под руководством Главнокомандующего Военно-морским Флотом России адмирала Николая Евменова", — сообщили в пресс-службе Минобороны России.