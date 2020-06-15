Главный храм Вооруженных сил "вступил в строй"

Церемония освящения главного храма ВС России состоялась в воскресенье в московском парке "Патриот".

Чин великого освящения собора и первую божественную литургию в новоосвященном храме совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На торжественном мероприятии присутствовал министр обороны Сергей Шойгу.

По словам генерала армии, это событие "знаменательно не только для Вооруженных Сил, но и для всей страны".

Шойгу еще раз напомнил, что этот храм построен в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.