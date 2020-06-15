Церемония освящения главного храма ВС России состоялась в воскресенье в московском парке "Патриот".
Чин великого освящения собора и первую божественную литургию в новоосвященном храме совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На торжественном мероприятии присутствовал министр обороны Сергей Шойгу.
По словам генерала армии, это событие "знаменательно не только для Вооруженных Сил, но и для всей страны".
Шойгу еще раз напомнил, что этот храм построен в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Я абсолютно уверен, что все те, кто будет приходить сюда, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущиму каждого из нас в сердце хранится частица той памятио наших отцах и дедах, которые принесли эту Победу и завещали нам хранить память о ней", - заявил глава военного ведомства.
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