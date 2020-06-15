Пожилого ученого обвинили в работе на китайские спецслужбы

Президенту Арктической академии наук Валерию Митько предъявили обвинения в государственной измене.

Следствие утверждает, что ученый передал китайским спецслужбам важные сведения во время своего визита в страну.