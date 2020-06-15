Президенту Арктической академии наук Валерию Митько предъявили обвинения в государственной измене.
Следствие утверждает, что ученый передал китайским спецслужбам важные сведения во время своего визита в страну.
"Валерию Митько вменяется передача материалов, якобы содержащих сведения, которые составляют государственную тайну, спецслужбам Китая во время его поездки в Китай", — утверждает адвокат Митько.
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